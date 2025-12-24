博報堂が実施した「アスリートイメージ調査」

株式会社博報堂は24日、アスリートの総合的なイメージ測定する「アスリートイメージ評価調査」2025年総括特別編の結果を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が「今年活躍したアスリート」「来年活躍が期待できるアスリート」など、6部門で1位に選ばれた。

株式会社博報堂ＤＹスポーツマーケティング、データスタジアム株式会社と共同で、2025年11月28日〜12月1日にアスリートの総合的なイメージを測定。さまざまなジャンルであらゆるスポーツ選手をランク付けした。

大谷は「今年活躍したアスリート」「来年活躍が期待できるアスリート」「アスリート総合イメージランキング」「誠実な」「勢いを感じる」「夢や感動を与えている」の6部門でトップ。「来年活躍が期待」の部門では山本由伸投手が2位、佐々木朗希投手が4位に入っていた。ドジャースの勢いを感じる結果となった。

首都圏、京阪神圏エリアに在住の15〜69歳の男女を対象にウェブ調査を実施したという。ランキングにはボクシングの井上尚弥、卓球の早田ひな、フィギュアスケートの坂本花織ら日本を代表するアスリートが名を連ねている。（Full-Count編集部）