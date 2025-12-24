Æ±´ü¤¬Â³¡¹ÀïÎÏ³°¡Ä°éÀ®ÆþÃÄ¤â³Ð¸ç¡Ö3Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¡¡¡È°Å¹õ»þÂå¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²÷¿Ê·â
¹ñµÈÍ¤¼ù¤Ï2009Ç¯¤Ë°éÀ®¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡ËÆþÃÄ¡¢2021Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤ÇºßÀÒ
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¤Ï¡¢2009Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2011Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¡È°Å¹õ»þÂå¡É¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï¶õÀÊ¤À¤é¤±¡£2012Ç¯¤«¤é¿Æ²ñ¼Ò¤ÏDeNA¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ëè»î¹çËþ°÷¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2021Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¡¦½¨³Ù´Û¹â»þÂå¡¢196¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÈ´·²¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤ÇÆþ¤êÄ¾¸å¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö144¡¢5¥¥í½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µÞ¤Ë150¥¥í¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ê¤¬¤ë¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¡£Á´Éô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤¬30¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¨¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤ÈºÇ½é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö3·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÁá¤¯2·å¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢2011Ç¯7·îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢8·î27Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÇ¯¤Ï5°Ì¤Ë10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂçÀª¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2008Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³6°Ì¤ËÄÀ¤à¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇ®¿´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ê¥ä¥¸¤¬ÉáÄÌ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢µå¾ìÃæ¤Ë¶Á¤¯¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÀÄ¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏºÇ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÅöÆü¤Ç¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼è¤ì¤¿¤Î¤Ë¡£Èæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï10Ç¯¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¥ä¥¸¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¡Ö·ë²Ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤êÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç5¡¢6»î¹çÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤Ç²¿ÅÀ¤«¼è¤é¤ì¤Æ¡Ø¤ªÁ°¤¤¤Ä¤âÂÇ¤¿¤ì¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²¶ºòÆü¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Ê¡Ù¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥ä¥¸¤â¡¢¿´Ìµ¤¤¥ä¥¸¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤¤»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤È¤¤¤¦¡È¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¥»¡¼¥Ö14¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï53ÅÐÈÄ¤ÇDeNA½é¤Î2°ÌÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¡¢11Ç¯È¾¤â¤Î¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡ÖÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï10Ç¯¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é°éÀ®¤Î3Ç¯¤Ç²ø²æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤¹¡£¸·¤·¤¤¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖËèÇ¯¼¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±´ü¤ÇÆþ¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·ë²ÌÅª¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¤¿¡£11Ç¯È¾¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º»þÂå¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë