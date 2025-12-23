シチューを白米にかけて食べる、いわゆる「シチューライス」の是非がSNS上で論争となることがあります。そんな中、農林水産省がXの公式アカウントでシチューライスを紹介し、SNS上で話題となっています。

【豆知識】「えっ…」 これが農水省が公開した“激ウマシチュー”のレシピです！

農水省は「シチューをカレーライスのようにご飯にかけて食べるシチューライス。広報室内ではあり派・なし派が半々でした」とXに投稿。

その上で「あり派もなし派もスキムミルクを使ったシチューを作ってみてはいかがでしょうか？ 牛乳とは違ったあっさりとした味わいを楽しめます」とコメントし、スキムミルクを使ったシチューの作り方について、次のように紹介しています。

【スキムミルクを使ったシチューのレシピ（1人分）】

（1）ニンジン4分の1を半月切り、タマネギ4分の1を薄切りにする。ホウレンソウ2束を下処理して食べやすい大きさに切る。

（2）鍋に油を小さじ2分の1ひき、中火で温め、ニンジンとタマネギを加えて炒める。

（3）水130ミリリットル、コンソメ小さじ2分の1を加えて、沸騰したらアクを取りながら弱火で煮る。

（4）煮ている間に別の鍋でルウを作る。バター10グラムを入れて溶かし、小麦粉12グラムを加えてさらさらになるまで炒める。

（5）野菜を煮ていた鍋の日を止め、ぬるま湯25ミリリットルで溶いたスキムミルク6グラムとホウレンソウ、別鍋で作ったルウを加えてよく混ぜる。

（6）弱火で煮て、味見をしながら塩で味を整える。

この投稿に対し、SNS上では「もちろんありです」「ナシ派です。シチューにはバゲット！」「クリームライスおいしいんですよ」「私もあり派です。ドリアみたいになっておいしいですよね」「北海道じゃ当たり前！」などの声が上がっています。

レシピが気になる場合は、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。