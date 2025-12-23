「White Sox nation you guys are in my heart」

早速ファンの心を鷲掴みだ。ヤクルトからポスティングシステムを申請していた村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、ホワイトソックス入団会見を行った。契約は2年3400万ドル（約52億7000万円）。会見の冒頭、ハニカミながら話した“英語スピーチ”に「なんて面白いヤツなんだ笑」「愛してる」と米ファンは大爆笑している。

大勢の報道陣が詰めかけた会場に、村上はグレーのスーツ姿で登場した。契約書にサインを行い、同席したクリス・ゲッツGMから新ユニホームと帽子を手渡され、笑顔で記念撮影を行った。

そして開口一番、「Hello．My name is Munetaka Murakami．White Sox nation you guys are in my heart.（私の名前は村上宗隆です。ホワイトソックスファンの皆様。キミたちは私の心の中にいます）」と英語で挨拶。場内が温かい空気に包まれると、村上は突如、白基調の靴下を取り出し「ホワイトソックス！」と紹介。まさかのジョークに笑いが広がった。

MLB公式X（旧ツイッター）が「ムラカミ・ムネタカはすでにサウスサイドのファンへ愛を示している……しかも、それを行動で証明してみせた！」と泣き笑いの絵文字を添えて紹介すると、「最高だ！」「もう大好きだよ笑」「ムネエエエエ」「愛してる」「サウスサイドで見られるのが待ちきれない」とファンも大爆笑。球団公式Xも「これが見たかった！」と同調していた。

ホワイトソックスは2年連続でア・リーグ中地区最下位に沈み、昨季は121敗、今季も102敗を喫した。日本で3冠王を獲得した大砲がチームの救世主となるだろうか。（Full-Count編集部）