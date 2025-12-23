鍵や錠前にまつわるトラブルを解決する“鍵のスペシャリスト”鍵師。怪談師・正木信太郎さんによると、鍵師はその仕事の性質上、他の職業では決して経験することのない「何か」に遭遇することがあるそうで――。今回は、正木さんが鍵師たちから聞いた不思議な体験をまとめた怪事記『錠前怪談』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】鍵のスペシャリストが体験した、開けてはいけなかった怖い話。正木信太郎『錠前怪談』

良い趣味ですね

この話は、知人の伝手で紹介された、鍵師である清水さんから伺ったものだ。

数年前、彼がまだ独立して間もない頃のこと。

平日の午前中、郊外の住宅地にある一軒家から一本の電話が入った。

「床下収納の鍵が壊れてしまって、開かなくなったんです」

女性の声だった。澄んでいて、その後に続くやり取りでも、丁寧な言葉遣いだった。

だが、それだけに言葉の端々に妙な間があり、誰かの視線を気にしながら話しているような雰囲気が気になった。そして、話の最後に妙な言い回しがあった。

「昨日までは、ちゃんと開いていたんです。子供が中に入って遊んだりもしていて……」

――子供が床下収納で遊ぶ？

その時点では、まだ軽い違和感で、深く気にすることはなかった。

二階建ての一軒家へ

指定された家は、二階建ての普通の一軒家。玄関先には雨上がりの匂いが薄く立ち上っており、庭先のツツジが咲き始めていた。塀の上には洗濯物が干されており、取り立てて不穏な様子はなかった。

出てきた依頼主の女性は、電話の印象通り30代半ばで、整った顔立ちをしていた。

どこか人形じみた美しさがあり、薄いベージュのカーディガンを羽織った上品な装いで礼儀正しく出迎えてくれた。

しかし、話し方はどこか芯が抜けたようで、澄んだ瞳は焦点が定まらず、時折虚空の一点を見つめるような仕草を見せた。

「こちらです、どうぞ……二階なんです」

――二階？

違和感を覚えつつも、問いただすのは控えて従った。鍵師も言わば接客業だ、変わったお客や風変わりな現場などいくらでもある。

階段はよく磨かれていた。壁際には古びた写真立てが一つだけ飾られており、そこには笑顔の家族が写っていたが、不自然に顔がぼかされており、誰かが意図的に消し去ったかのように思えた。

案内されたのは、東向きの和室だった。窓からは柔らかな陽が差し込んでおり、畳には光の筋が斜めに落ちていた。部屋全体に漂うのは、微かに古びた木材の香りに、畳のい草の匂いが混じったものだった。印象としては、装飾の少ない部屋。

だが、その片隅に、木目調の蓋のようなものがあり、中央に回転式の取っ手が埋め込まれていた。

「昨日までは、ちゃんと開いたんですけど……」

そう呟く彼女の視線が、ふと室内の隅を見やった。変哲のない窓際の陽だまりだった――だがそこに誰かが立っているとでも言うように、彼女の目は一点を見つめていた。

「……子供が、よくここで遊んでて」

それにしては、この部屋に子供用の物は一切なかった。おもちゃも、絵本も、手描きの絵も。床下収納で遊ぶというのなら幼稚園から低学年程度の小さな子供のはずだ。それならば襖に落書きの一つでもあって然るべきなのに、それすらも見当たらなかった。

空洞

彼はしゃがんで取っ手を確認した。

金属部分は古び、表面は青錆に侵食されていた。取っ手の隙間には固まった埃が詰まっており、どう見ても、昨日まで頻繁に開け閉めされていたとは思えない。

「ちょっと失礼します」

彼は工具を使い、固着した取っ手を数分で修理した。回転機構が動くようになると、取っ手が現れた。瞬間、中から微かな風が吹いた気がした。

同時に、妙な匂いがした。

土と木材の湿気が混ざったような、古い箪笥の奥から漂ってくるような匂いだったという。加えて、微かに獣のような、生臭い風が鼻をかすめた。彼は蓋を開けた。

そこには、井戸のような空洞がぽっかりと口を開けていた。

収納と称するにはあまりに深く、懐中電灯を照らしても、その光すらも闇に飲み込まれて消えてしまう。底が見えない。

光を左右に振っていると、ふと何かに当たった。

最初は、石か木片の破片に違いないと、そう思い込もうとした。だが、それは丸く、妙に白い。

――これは、人間の頭部なのではないか。

その思考が脳裏をよぎった瞬間、それがゆっくりと上を向いた。

巨大な目が二つ、こちらを見上げていた。口角は上がっているのに、その表情には喜びも愛想も宿っておらず――ただ、何かを待ち続けているような、静謐な期待感だけがあった。

反射的に後ずさりし、そのまま尻もちをついた。懐中電灯が手から滑り落ち、畳に転がった。光が天井を照らし、部屋に奇妙な影を踊らせた。

暖かな春の陽気にもかかわらず、額から汗が流れた。

あれは一体何だったのか。人間なのか、それとも――。

彼は視線を依頼主へ戻した。彼女は一切身じろぎせず、さりげない所作のままそこに立っていた。その平然さが、むしろ異様だった。

一階はどうなっている？

何も言えず、彼は黙って蓋を閉じた。しばらくして落ち着くと、ふと疑問が湧いた。あれだけ深い穴なら、真下にある一階の部屋はどうなっているのだろう。

「恐れ入りますが、一階も見せていただけますか？ 構造を確認したいので」

依頼主は快く頷いた。

一階に下りると、彼は二階の床下収納の位置を頭の中で計算し、該当する部屋の前に立った。古い襖が静かに閉まっている。

襖を開けると、四畳半の小さな和室が現れた。床の間には季節の花が生けられ、違い棚には茶道具が整然と並んでいる。畳は丁寧に手入れされ、障子から差し込む光が穏やかに室内を照らしていた。

今度は天井を見上げた。何の変哲もない、普通の天井だった。染み一つない白い板張りで、あれだけ深い穴が上にあるなど、全く感じさせない。

そのとき、背後から依頼主の声がした。

「あら、茶室なんて珍しい」

彼は、はっと振り返った。彼女は相変わらず穏やかな笑顔を浮かべてそこに立っている。

自分の家の茶室を見て、珍しい、と無邪気に発したのだ。

その異常さが、あの地下のような奈落で目撃した何か以上に、彼の背筋を凍らせた。

この人は、明らかに何かがおかしい。

「ありがとうございました、失礼します」

彼は慌てて道具をまとめ、玄関へ向かった。支払いのことなど頭から消えていた。ただ、この家から一刻も早く出たかった。

玄関に向かう背中に、依頼主の声が追いかけてきた。

「もうお帰りですか？」

その声は、友人を見送るときのような、ごく自然で穏やかなものだった。

彼は振り返ることなく、はい、ありがとうございました、とだけ答えて玄関の扉を開けた。

外に出た瞬間、肺いっぱいに空気を吸い込んだ。春の陽射しが頬を温め、鳥のさえずりが聞こえる。ごく普通の住宅街の午後だった。

しかし、足早に車へ向かいながらも、背中にまだ視線を感じていた。振り返ってはいけない、そんな気がした。

車に乗り込み、エンジンを掛ける。手が微かに震えているのに気づいた。

車を発進させようとしたとき、ふとルームミラーに目をやった。

何かが映っている。振り返ると、依頼主が玄関先に立って、こちらに向かって手を振っていた。

それは、親戚を見送るときのような、心からの笑顔で、ごく自然に。

その普通過ぎる光景が、今の彼には最も恐ろしいものに映った。床下に居た得体の知れない何かについて、彼女は本当に何も知らないのだろうか。それとも――。

車を急発進させ、住宅街を抜けた。ルームミラーには、もう何も映っていなかった。

再びあの場所へ

それから数日、あの出来事が頭から離れなかった。仕事中も、あの女性の、茶室なんて珍しい、という言葉が蘇る。

ついに我慢できなくなり、彼は再びその住所を訪れることにした。

だが、その場所には何もなかった。

ただの空き地が広がっているだけだった。雑草が生い茂り、古い看板には「売地」の文字が色褪せて書かれている。どう見ても、長い間放置されている土地だった。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

茫然として立ち尽くしていると、奥の方で何かが光った。

雑草をかき分けて近づくと、そこには古い井戸があった。石組みの井戸には木の蓋がかけられ、その蓋の中央には――見覚えのある回転式の取っ手が埋め込まれていた。

あのとき修理した取っ手と、全く同じ形状だった。

古井戸を見つめたまま、彼はその場を離れた。コインパーキングに停めた車へと向かう足取りは重かった。

住宅街を歩いていると、向こうから一人の女性が歩いてくる。

その瞬間、彼は足を止めた。あの依頼主だった。

彼女は買い物袋を下げ、何の変哲もない午後の散歩をしているようだった。あの日と同じ、穏やかな表情で。

声を掛けるべきだろうか。あの家のこと、床下のこと、古井戸のこと――聞きたいことは山ほどあった。

だが、足が動かなかった。

もし彼女が本当に何も知らないのだとしたら？ もし自分が目にしたものを話したら、彼女はどんな顔をするだろう？

女性は彼の前を素通りしていった。軽やかな足音だけを残して。

振り返ると、彼女の後ろ姿が角の向こうに消えていくところだった。

彼はただ立ち尽くしていた。

その後

「結局、俺は何をさせられていたんでしょうね」

清水さんはそう言って、困ったような笑いを浮かべた。

「あの取っ手を修理することが、何かの条件だったんじゃないか。古井戸の取っ手と同じだったってことは――でも、普通古井戸にあんな精密な室内用の取っ手なんて付けないんですよ。本来なら、もっと単純な鉄の蓋に頑丈な錠前のはずなのに。それが床下収納と全く同じ機構だった。鍵師として言わせてもらうと、これはあり得ないことなんです」

彼の表情には、確かに疲れのようなものが浮かんでいた。

「一番怖いのは、関わってしまった今後ですよ。あのときから、時々夜中に目が覚めるんです。心配で眠れなくて」

※本稿は、『錠前怪談』（竹書房）の一部を再編集したものです。