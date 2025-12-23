ÂçÉñÂæ¤Ç¡ÖÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡³ÚÅ·Jr.´ÆÆÄÄË´¶¡ÄÅìËÌÀª¤Î¼åÅÀ¹îÉþ¤¹¤ë¡È¿¶¤êÊÊ¡É
½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î³ÚÅ·¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦»û²¬´²¼£´ÆÆÄ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö½àÈ÷¡×
¡¡°ïºà¾®³ØÀ¸¤¬½¸¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê26Æü¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£ºòÇ¯¤ÏÍ½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç2Àï2ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î»û²¬´²¼£´ÆÆÄ¤Ë¡¢ºòÇ¯´¶¤¸¤¿¡Ö²ÝÂê¡×¤Èº£Ç¯ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡ÖÊÑ²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¡¢¥×¥í¤Î1·³¤¬»È¤¦µå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¡Ø°Õ¼±ÉÕ¤±¡Ù¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìºòÇ¯¤Ï¥³¡¼¥Á¡¢ºòÇ¯¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿»û²¬´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯¤â¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎý½¬»î¹ç¤«¤é¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÎÆ»¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸ÇÄê¤·¡¢»î¹çÁ°¤ÎÆ°¤¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°Õ¼±ÉÕ¤±¡×¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¡Ö½àÈ÷¡×¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤Îµå¾ì¡¢´Ä¶¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡¡»û²¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤¬É¬¤º¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð¤ë¡£ÉáÃÊ½àÈ÷¤ò¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ó¥¥Ó¤ÈÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡£
²ÝÂê¤ÏÂÇ·âÎÏ¡Ö¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¯¡×
¡¡°ìÊý¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÏÂÇ·âÎÏ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢º£Ç¯¤â¼éÈ÷ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¹Í¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö½é¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤ò¥á¡¼¥ó¤Ë¿ø¤¨¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¼å¤¤¤ÈÂ®¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯²¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¯¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»û²¬´ÆÆÄ¡£¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é½éµå¤«¤é¿¶¤í¤¦¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¡Ö¿¶¤ëÊÊ¡×¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»û²¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«ÅìËÌ¤Î»Ò¤Ï¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Î»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÇ·âÌÌ¤¬¼å¤¤¡£²ò¤±¤Ê¤¤Ææ¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢º¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎµÕ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÀèÀ©¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤òºî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤òÎÈ¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë