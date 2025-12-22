銭湯での入浴時にやってはいけない行為について、温浴施設「おふろcafe ハレニワの湯」（eの上にアクセント記号）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】当たり前のことだけど知らない人多い…「温浴施設」での“NG行為”4選はコチラ

公式TikTokアカウントでは、「こんなお客さんは嫌！！ 正しいお風呂マナー4選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、「長い髪を結ばずに入浴する」「掛け湯をせずに入浴する」「脱衣所でスマホを操作」「1人で複数のロッカーを使用する」の4つをNG行為として紹介しています。特に、掛け湯は体の汚れを落とすために必要な行為であり、お湯の温度に慣れる上でも重要だといいます。

この投稿に対して、SNS上では「当たり前のこと」「掛け湯どころか、一通り洗ってからじゃないと私は入りたくない」「体洗わずに入る人いるの！？」「銭湯でバイトしてるけど、ほんまに脱衣所でスマホ触る人多いです」「掛け湯してない人多いですよね」「本当にマナーなってない人が多すぎ」などの声が上がっています。

温浴施設に行ったときはマナーを守りましょう。