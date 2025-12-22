茂木健一郎「日本のしょぼさが温かく照射される」M-1王者たくろうの“ビバリーヒルズネタ”を批評的観点から絶賛
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「M1グランプリ2025優勝、たくろうさんの決勝での「ビバリーヒルズ」ネタ。」と題した動画を公開。M-1グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」の決勝ネタについて、単なる漫才としてではなく、日米の現状を鋭く風刺した「批評的コメディ」であると高く評価した。
動画で茂木氏は、自身を「批評コメディ好き」と称し、たくろうの「ビバリーヒルズ」ネタを独自の視点で分析。ネタの前半は、日本のお笑いでよく見られる設定だとしながらも、後半の展開に「非常に感心した」と語る。特に、ビバリーヒルズに住む「GoogleでAIを開発している人」という設定に対し、「Yahoo!で天気予報を見てる」や、マクドナルドのCEOに対して「やよい軒でご飯を食べてる」といった対比の妙を指摘した。
この対比によって「アメリカの、今、まあビッグテックっていうかな、GAFAMみたいなものの勢いと、そのスケール感」と「我々日本のしょぼさっていうか、ちっこさってのが、それで照射される」と解説。ここに「批評性があった」とし、「見事だったな」と絶賛した。さらに、日本の漫才がボケをツッコミが「世間の常識とかそういうもので押さえ込む」構造を持つと分析。たくろうのネタは、その構造の中で、アメリカの巨大なスケールと日本の日常的な感覚とのギャップを巧みに描き出し、批評性を生み出したと述べた。
茂木氏は最後に、このネタを「100点満点で言うと97、8点ぐらい」と極めて高く採点。「素晴らしいネタだった」と締めくくり、日本の漫才というフォーマットの中で社会批評的な視点を巧みに取り入れた点を称賛した。
