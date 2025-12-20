俳優で歌手の加藤和樹（41）が20日、舞台女優の松田未莉亜（38）との結婚を自身の公式サイトで発表した。

「ご報告」と題した投稿で、「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と、結婚生活と仕事への決意をつづった。

また「これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」とも記した。

加藤はジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリストを経て、高校卒業後の03年に俳優デビュー。05年にはミュージカル「テニスの王子様」で跡部景吾を、06年の「仮面ライダーカブト」では、仮面ライダードレイクをそれぞれ演じた。15年のミュージカル「タイタニック」の主人公トーマスを演じるなど、舞台を中心に幅広く活躍している。歌手としても活動し、08年に日本武道館で単独公演を行った。

松田は劇団四季出身で、「エリザベート」「オペラ座の怪人」「美女と野獣」数々のミュージカル作品で活躍している。自身のX（旧ツイッター）でも加藤との結婚を報告した。