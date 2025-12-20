ユーチューバーのシバターが１９日、ＹｏｕＴｕｂｅを更新。離婚を発表したユーチューバーのヒカルとインフルエンサーの進撃のノアについて言及した。

この日は「ヒカルが離婚！でしょーね！！！」と題し、動画を投稿。冒頭で「結婚６年目、２児の父、絶対に浮気はしない男、シバターです」とあいさつした。

ヒカルと進撃のノアの結婚発表後「スピード離婚するでしょう」と予想した動画をアップしていたシバターは「言った通りでしたね。スピード離婚しましたね。まぁ、これは俺の予想がすごいんじゃなくて、恐らくみんな、ヒカルが離婚しましたって動画出した瞬間、『でしょーね！』って思いましたよね」と苦笑。「なんの意外性もないし、そりゃそうなるだろうなって感想しかないんだけど。それでも踏ん張るのが結婚なんじゃないのかなって思うところもちょっとある」と見解を示した。

改めて「一緒に生きていく、結婚を継続する道を探し続けるのが結婚なんじゃないかな。俺も今の嫁さんと『離婚だ！』みたいなケンカをしたことは何度もある。ついこないだだってそんな話になった」と語り「やっぱ合わねえからやめよっか、バイバイってのは、あまりにもなんか、そこに情がなさすぎないか？結婚ってそんな軽いもんじゃないんだよな」と呆れた様子を見せた。