きょう（19日）午後5時30分前、東京・西東京市北町の住宅で、「誰もいないはずの自宅にチェーン錠がかかっている」「室内から物音も聞こえる」と、この家に住む40代の父親から110番通報がありました。

【写真を見る】【速報】「誰もいないはずの自宅にチェーン錠がかかっている」 東京・西東京市で母親と息子3人の計4人が意識不明の重体、母親と長男は血を流した状態で発見 警視庁

警視庁によりますと、駆けつけた警察官が父親と一緒に家の中に入ったところ、室内に親子4人が倒れていて、4人は36歳の母親と16歳の男子高校生、11歳と9歳の小学生の男の子2人だということです。

母親と男子高校生の長男は血を流した状態で見つかっていて、刃物で傷つけられたような痕があり、小学生の次男の首には切り傷があったということです。

長男の近くから刃物が1本見つかっているということです。

4人は病院に搬送されましたが、全員意識不明の重体です。

警視庁は無理心中の可能性もあるとみて、いきさつを調べています。