今回は、彼氏の両親に初めて会い、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。

自分のことを話そうとしたけど…

「ある日、彼氏と結婚前提の同棲をすることになりました。で、彼氏に『同棲前に、俺の両親に会った方がいい』『今週末に会うから、予定空けといて』と急に言われ困惑したけど、彼氏の両親に会うことに……。

彼氏の両親は気難しそうな人たちで、なぜか私の両親についての質問ばかりしてきました。私の父がどこの会社勤務でどんな役職なのかを細かく聞かれ、私の母が専業主婦だと答えると、彼氏の母親に『ならよかった』と謎の発言をされ……。

で、私に対しての質問はゼロ。私が自分のことを話そうとすると、露骨にスルーされました。私にまったく関心がないのか、それとも嫌がらせなのか……。彼氏の両親の態度に嫌な予感しかしませんでしたし、『何なんだこの人たち……』と思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ ちなみに、彼氏は横で黙って聞いているだけで、自分の両親とこの女性の間をとりもつといったことは一切してくれなかったそうです……。

