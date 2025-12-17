粗品の奇行で現場騒然！？「誰がこんなの食うねん！」レコーディング中に事件：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
12月16日（火）の放送は、Paleduskが2回目の登場。聞いてほしい武勇伝を"仕方なく"披露する「しょうがねぇな武勇伝」を開催！
【動画】粗品の奇行で現場騒然!?「誰がこんなの食うねん！」コラボ曲REC中に事件
メタルコアサウンドで注目を集め、海外レーベルとも契約。世界中から熱視線を浴びるバンド・Paledusk。今年11月には、粗品（霜降り明星）とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品」をリリースし、大きな話題となっている。
コラボのきっかけは、この番組に以前出演した際、Vo.のKAITOが「好きな芸人は粗品一択」と公言したこと。作曲を手がけるGt.のDAIDAIが「真っ直ぐな曲を書きたい。真っ直ぐな人に歌ってほしい」と、粗品へのオファーに至ったという。
DAIDAIからレコーディング時の裏話も。粗品が場を盛り上げようとしたのか、スタッフからの差し入れだった餅を「指でズボズボって突き出して」という奇行に走ったそうで、これにはあのちゃんも「おい！」とツッコミを。
さらに、「誰がREC中にこんな餅パサパサの食うねん！」と言い放ったと暴露され、ササキ（声：粗品）も苦笑い。
今回の企画は、自分からは語りづらい武勇伝を「しょうがねぇな〜」と言いながら“仕方なく”披露する「しょうがねぇな武勇伝」。
Dr.のBOBは、6歳の頃、新聞の集金にお金を渡そうと玄関へ走った際、勢い余って窓ガラスに突っ込み、手首にガラスが刺さる大怪我を負ったという。
とっさにガラスを引き抜いたところ、血がピューっと吹き出す大惨事に。それを目の当たりにした祖母は、ショックのあまりその場で卒倒。「救急車が来たら、先におばあちゃんが運ばれていった」というオチまで完備されたエピソードに、あのちゃんは「完成されすぎてる！」と大笑い。
Gt.のTSUBASAが「しょうがねぇな〜」と語り始めたのは、“お尻の話”。
ギターを弾きながらコサックダンスを踊るのが特技だというTSUBASAは、「あれをやりすぎて、ヒップサイズが100になりました」と告白。すると、「尻デカすぎて、一緒に銭湯行ったらお湯なくなった」とDAIDAI。すかさずササキが「嘘つけ！」とツッコミを入れ、一同爆笑！
トークの後は、「NO WAY!! feat. 粗品」をあのちゃんの庭で特別披露！
この他、DAIDAIとKAITOも"仕方なく"武勇伝を。普段言えない感謝を伝える「アリガトーク」では、想像を超えるアツい言葉に涙!? 「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
