朝の出勤前、玄関で靴紐を結ぶあの時間。急いでいるときに限って、紐がほどけていたりしませんか？

「LAQUN HEAT＋」はそんな小さなストレスを解消してくれるスニーカーでした。かかとをガッツリ踏んでも型崩れしない設計＆ゴム紐タイプだから結ぶ手間がゼロ。一般的なシューズより圧倒的に気楽ですよ。

通勤や通学はもちろんですが、近所のお出かけや子どもがいるシーンなどにも活躍してくれそうなので、ぜひ筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

かかとは踏むのが正解

一般的なシューズでもかかとを踏むことはありますが、型崩れの原因になるので本来は厳禁ですよね。

その点「LAQUN シリーズ」は。柔らかい生地と樹脂製のサポート材を組み合わせによりガッツリとかかとを踏めるのが特長。

別角度でもう一枚。踏まれたかかと部分がポンっと戻るので、つま先をトントンする必要もなし。両足同時にスリッパ感覚で履けるのが気持ち良かったです。

耐久性が気になるところですが、メーカー発表では4万回の耐久テストをクリア済みとのこと。毎日10回の脱ぎ履きしても10年は使える計算なので心配はいらないでしょう。

動きやすくて水にも強い

シルエットや素材感はカジュアル＆スポーティー寄り。このあたりは好みが分かれる部分ですが、今回体験したブラウンはスラックス系にも使えるかと。

カラーは合計7色あるので、使いやすさ重視なら黒や白がベターかと。

アッパーはメッシュ生地なので通気性は高く、また厚み約3.5cmのソールでクッション性も十分。見た目のとおり柔軟で動きやすく、長時間歩いても快適でした。

加えて、水に強いのもポイント。多少の雨であればサッと拭くだけでOKで、メンテナンスもしやすいかと。

冬に助かる冷気遮断

今回付属するインソールは秋冬仕様で地面からの冷気をカットするタイプ。通気性がいいシューズだと寒さに弱いことが多いので、少しでも対策されているのは助かりますね。

脱ぎ履きが多い人ほど時短効果が高くなるので、サンダル感覚で履けるスニーカーが気になる人はぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

＞＞毎日を楽に。1秒で履けるスニーカーLAQUN新色＆冬の暖かインソール！

Source: machi-ya

本記事制作にあたりmireya_tokyoより製品貸与を受けております。