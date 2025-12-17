¡ÖÆ±¶È¼Ô¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¡Ä¡×ÀÖºä¡¦¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¤Ç30ÂåÉ×ÉØ»àË´¡ÄÉ×¤ÎÃÎ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¿ÍÊÁ¡¡¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÈÆæ¡É
12·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£
ÅÔÆâ¤ÇÈþÍÆ±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿²ñ°÷À©¡¦´°Á´¸Ä¼¼¤Î¹âµé¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎºÂÀÊÉôÊ¬¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤È¤Ê¤ëÊÉÉôÊ¬¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢À¯Ìé¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡£
¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡§
¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢ÁÇÄ¾¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±¶È¤ÎÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍË¾¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£¡È¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¡É¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¾¦ÃÌ¤â¥µ¥¦¥Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡§
¥µ¥¦¥Ê·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷À©¤Î¤È¤³¤í¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï¡£
»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÆ±¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤È¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ªÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¡Ä°ÂÁ´ÂÐºö¤Ï¡©
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æþ¸ý¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥¬¥é¥¹¸Í¤Ç¡¢L»ú·¿¤ÎÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¡¢ÆâÂ¦¤â³°Â¦¤â³°¤ì¤Æ¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ï¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤º¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»àË´¤·¤¿2¿Í¤Ï·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¿¼Ã«»Ô¾ÃËÉËÜÉô¾ÃËÉÄ¹¤ÎÅÄÃæ¾Ï»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¤Ì©À¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥Ê¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¸å¤Ë°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡¼¥é¥ó¥ÉÀîºê¡×»°»Þ¾Í±ÉÅ¹Ä¹¡§
³°Â¦¤«¤é¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¢Â¦¤«¤é¤ß¤ë¤ÈÆÃ¤Ë¼è¤Ã¼ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ³«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¡Ê¥É¥¢¤Ë¡Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Â¦¤Ë³«¤±¤ëÍÑ¤Î¼è¤Ã¼ê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨ÆâÂ¦¤«¤é¤Ï²¡¤»¤Ð³«¤¯ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤ÏÁ´¼¼²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¡£¤¹¤°¼ê¤¬ÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢»öÌ³½ê¤Ç²»¤¬ÌÄ¤êÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÆþ¸ý¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¤Ê¤¼³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Èó¾ïÍÑ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤Ï²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¡12·î17ÆüÊüÁ÷)