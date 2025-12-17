タレントの福留光帆（22歳）が、12月16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ChatGPTとのディベートで勝利したものの、「こんな人間の嫌な部分も再現できるようになったの？ ここまでひどい人間に会ったことないよ」と驚いた。



福留光帆は以前からAIに対して反感を持ち、「なんでさ、自分の頭で考えないの？」と話す中で、ChatGPTを相手に「福留光帆はギャンブルをやめた方がいい？ 続けた方がいい？」「安田大サーカスのクロちゃんはクズか？ クズじゃないか？」というディベートを行った。



福留はロジックを重ねて持論を展開。AIは謎の上から目線で、結局、福留の意見を受け入れた折衷的な回答を行うため、人間が判定した結果、福留の勝利となった。



福留はAIに対して「性格悪すぎない？ こんな人間の嫌な部分も再現できるようになったの？ ここまでひどい人間に会ったことないよ、外でも」と驚いた。