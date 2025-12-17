元巨人スコアラーの三井康浩さんが推奨する低め攻略のティー打撃

アウトコース低めや落ちる球への対応は、多くの打者が抱える課題の一つだ。どうしてもボールを追いかけて目線がブレてしまい、凡打や空振りを繰り返してしまう。巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんが、低めのボールを攻略するための身体の使い方と、感覚を養うための具体的なティー打撃練習法を提案している。

低めの球を打ちにいく際の悪癖として、ボールの高さに合わせて膝を曲げ、身体全体の高さを変えてしまうことが挙げられる。三井さんは「低めだからといって膝の高さを変える人がいますが、変えないで」と指摘。膝で合わせにいくと体勢が崩れ、力強いスイングができなくなるからだ。

膝を曲げずに低めの球を捉えるには「後ろの肩」の使い方が重要となる。膝の高さを維持したまま、後ろの肩（右打者なら右肩）をスッと下げる動きだけで、バットは自然と低めの軌道に入る。こうすることで、フォーム全体を崩すことなく「ポイントだけの調整」で対応が可能になるという。

この感覚を養う練習として、パートナーにトスを上げてもらうティー打撃が有効だ。低めを打つ際は、インパクトのポイントが体の近くなるため、トスは「体の中心線」の低めに投げてもらう。打者は膝の高さを変えずに、後ろの肩の動きだけでボールを呼び込み、捉えにいくことが求められる。

スイングのポイントは「背筋を使ってバットを跳ね上げる意識」を持つこと。手先だけで操作するのではなく、大きな筋肉を使うことで打球に力が伝わる。膝の高さを我慢し、背中を使ってボールを拾い上げるこのドリルを繰り返せば、苦手な低めを克服し、打撃の幅を大きく広げることができるだろう。（Full-Count編集部）