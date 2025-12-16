ナンバープレートでかっこいいと思う「福島県の地名」ランキング！ 2位「いわき」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の長距離移動や、地域のイベントで多くの車が集まるこの季節は、珍しい地名のナンバープレートを見かける機会も増えます。個性的で力強い響きを持つ、人気の地名をランキングでチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う福島県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「いわきは語感が軽快で印象に残るためです」（30代女性／神奈川県）、「ひらがなナンバーも珍しく特徴的かっこいいと思う為です」（40代男性／埼玉県）、「ひらがなのプレートが少ないので、逆に素敵にみえる」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史のイメージがあるから」（40代女性／兵庫県）、「歴史や武士のイメージがあって力強く感じるから」（30代女性／東京都）、「歴史的背景を感じさせ、品格と強さが共存する響きだから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：いわき／71票福島県の南東部に位置し、太平洋に面する「いわき」。かつては常磐炭田として栄え、現在は東北地方有数の工業都市、そして観光都市として発展しています。特にスパリゾートハワイアンズやアクアマリンふくしまといった大規模な観光施設が有名です。温暖な気候に恵まれ、海産物も豊富。東日本大震災からの復興も進む、活気ある地域です。
1位：会津／131票福島県の西部を占める地域「会津」。会津若松市を中心とし、歴史と文化が色濃く残る地域です。特に幕末の悲劇で知られる会津藩の歴史は有名で、鶴ヶ城（会津若松城）や白虎隊の史跡など、歴史的な名所が数多く残されています。雄大な自然にも恵まれ、磐梯山や猪苗代湖など四季折々の美しい景色が楽しめます。
回答者からは「歴史のイメージがあるから」（40代女性／兵庫県）、「歴史や武士のイメージがあって力強く感じるから」（30代女性／東京都）、「歴史的背景を感じさせ、品格と強さが共存する響きだから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
