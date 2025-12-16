Image: GameTech

今年のクリスマスプレゼントにSwitch 2を所望する人、めちゃくちゃ多そうです。在庫もだんだんと安定してきたようで、周辺でも無事入手できた！という声をちらほら聞きますが…。

スマホでも、ゲーム機でも、本体購入とセットにしたいのが周辺アクセサリー。とくに、汚れや落下衝撃から守るケースやシートは重要アイテムです。そこまではすでに準備済みの人でも、本体をドックに差し込んだときのホコリ防止カバーまでは気が回らなかったのでは？ ありますよ、ドック用カバー。

ゲーム機の周辺機器メーカーゲームテックが、ドック用カバー「メッシュホコリぼうし」を発売。ゲームテック公式ストアやAmazonで購入可能。価格は1,100円（税込）。

スポっと被せるタイプなので着脱がらくちん。サイドにスリットが入っているので、ケーブルは挿したままでOK。また、外ポケット付きで、ケーブルやイヤホン、Joy-Con 2をまとめて収納することもできるので、お片付けのルールも決めやすそう！

