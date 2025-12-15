º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¡Ö°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ä¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡¡¥É·³VÀï»Î¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
º´Æ£µ±¤¬¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÊó¹ð
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¼«¿È¤Ïº£µ¨¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î40ËÜÎÝÂÇ100ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2´§¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÖFour great days¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢º´Æ£µ±¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥¤¥ó¥º»á¤é¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ïº£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢8·î8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç28ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤òÊáµå¤»¤º¤Ë¿³È½¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¿É¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£º´Æ£µ±¤ÎÅê¹Æ¤ÏSNS¤âÏÃÂê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖLA¤Ç¥Ç¥£¡¼¥ó¤È°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ä¤Ã¤¿¤Î!?¡¡¤¹¤´!!¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞLA¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¼¡©¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë