国会議事堂（資料写真）

鈴木憲和農相が重点支援地方交付金施策の一環として市町村へ活用を推奨する「おこめ券」を巡り、自治体にとどまらず流通業者の間でも疑問や不安が広がっている。「政府が『店の判断でコメ以外の食料品も何でも買える』と勝手に吹聴している」（県内スーパーの店長）との批判が背景。交流サイト（ＳＮＳ）上には「噴飯もの」「泥縄」などの書き込みも相次ぐ。

高市早苗首相は２０２５年度補正予算案で自治体が自由に使えるとした重点支援地方交付金として２兆円を計上。うち４千億円を新規発行するおこめ券などの活用を促す特別枠として盛り込んだ。

市町村は、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）や全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）が発行するおこめ券以外にも、１人当たり３千円相当を受け取ることを想定して独自の券を配布することもできる。事務負担増などを懸念する自治体サイドは、補正予算が成立していない中で現金給付やプレミアム商品券の配布を選択する方針を表明する動きも出ている。

施策の不人気ぶりに鈴木農相は補正予算案を審議中の国会での答弁や会見で「おこめ券はおコメしか買えないというわけでは決してない。利用店が認めた商品、例えば卵やみそやしょうゆ、何でも結構。こうした購入に利用可能だ」（１２日の参院予算委）などと強調。巻き返しに懸命だ。