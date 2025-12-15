近藤真彦、「17歳で買った」初の愛車にダウンタウン浜田驚がく「ふざけんな、スター！」
歌手・俳優の近藤真彦が13日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。初めて買った愛車を告白。ダウンタウンの浜田雅功を驚かせた。
【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功
浜田と「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」と題して、大阪で街ブラロケを行った。
松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋では、レーシングチームのオーナー兼監督も務めている大の車好きである近藤と車トークを展開。浜田が「1番最初に乗ったんは、1万円の（トヨタの）スターレット」「その後、（トヨタの）マークII」と自身の愛車遍歴を披瀝した。
一方、近藤は最初に購入した車を聞かれると、「最初ね、スターレットって言われたらちょっとあれだけど…」とためらいながら「BMW」と回答。浜田が「おいおいおい」と自身との格差に驚がく。さらに、「それ、いくつの時？」と聞くと、「18歳で免許取れるでしょ？17歳で買った」との答えに「もー待って！BMWって何なん」とあ然としていた。免許取得前に高級外車を買っていた近藤は「免許証取るまで見てた、好きだから」と振り返った。
浜田は続けて「BMの次は何乗ってきたの？」と質問。すると、「BMの次はね…すぐフェラーリに行っちゃった」と明かし、浜田から「ふざけんな、スター！」とツッコミを受けた。近藤は「自分がもらったお金は全部、車に使っちゃった。いくらも残ってない。その当時」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午後1時53分終了予定。
【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功
浜田と「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」と題して、大阪で街ブラロケを行った。
松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋では、レーシングチームのオーナー兼監督も務めている大の車好きである近藤と車トークを展開。浜田が「1番最初に乗ったんは、1万円の（トヨタの）スターレット」「その後、（トヨタの）マークII」と自身の愛車遍歴を披瀝した。
浜田は続けて「BMの次は何乗ってきたの？」と質問。すると、「BMの次はね…すぐフェラーリに行っちゃった」と明かし、浜田から「ふざけんな、スター！」とツッコミを受けた。近藤は「自分がもらったお金は全部、車に使っちゃった。いくらも残ってない。その当時」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午後1時53分終了予定。