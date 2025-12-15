プロ・リーグ 25/26の第18節 ゲンクとウェステルローの試合が、12月15日03:15にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクはロビン・ミリソラ（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、グリフィン・ヨウ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。ウェステルローのアーサー・ピエドフォート（DF）のアシストからグリフィン・ヨウ（FW）がゴールを決めてウェステルローが先制。

ここで前半が終了。0-1とウェステルローがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、ゲンクは同時に3人を交代。ダーン・ヘイマンス（MF）、イブラヒマ・バングラ（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）に代わりオ・ヒョンギュ（FW）、パトリック・フロショフスキー（MF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）がピッチに入る。

72分にウェステルローのエミン・バイラム（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

73分、ウェステルローが選手交代を行う。坂本 一彩（FW）からロマン・ノイシュテッター（MF）に交代した。

76分、ウェステルローが選手交代を行う。グリフィン・ヨウ（FW）からリュカ・ムバンバ（DF）に交代した。

77分、ゲンクが選手交代を行う。ヤイマール・メディナ（MF）からユーセフ・エラビ（FW）に交代した。

90分、ウェステルローが選手交代を行う。ナチョ・フェリ（FW）からキアン・ファーセン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分ゲンクが同点に追いつく。オ・ヒョンギュ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）は出場しなかった。

また、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し73分までプレーした。

2025-12-15 05:21:31 更新