卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日に最終日を迎える。各国のトップ選手たちによる熱戦もいよいよクライマックスに突入した。

男子シングルス準決勝では、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）と、同2位の林詩棟（中国）によるビッグマッチが実現。これまでの直接対決では張本智が大きく勝ち越している中、中国メディアもこの一戦に大きな注目を寄せている。

■昨年の準決勝では張本智が勝利

前日の準々決勝では、張本智が“天敵”とされていたフェリックス・ルブラン（フランス）にフルゲームの末に勝利し、WTT主催大会では初の白星を挙げた。一方の林も、向鵬との同士討ちをストレート勝ちで制し、準決勝へと駒を進めた。

張本智と林のこれまでの対戦成績は、張本智の5勝1敗。昨年の「WTTファイナルズ福岡」に加え、今年の「USスマッシュ」準決勝でも張本智が勝利しており、林にとってはリベンジを誓う戦いとなる。

中国メディア『捜狐』もこの準決勝を大きく取り上げ、14日付の記事では「林詩棟は張本智和の優勝の夢を打ち砕けるのか？ ついに真価が試される時が来た」と見出しを掲げて展望を伝えた。

記事内では張本智について、「香港でフランス人スター2人を破り、絶好調を維持している」と好調ぶりを紹介。一方で林のコメントも紹介され、「彼との対戦では負け越している。コート上ではプレッシャーを解き放ち、自分の力を発揮しながら学びたい」と語り、過去の劣勢からの奮起を誓っている。

この準決勝の勝者は、同日夜に行われる決勝へ進出。両者ともファイナルズ初優勝をかけたチャンスとなる。果たして、張本智が4度目の決勝進出を果たすのか。それとも、林詩棟が“雪辱”で初のタイトル獲得に近づくのか。注目の一戦が、まもなく幕を開ける。