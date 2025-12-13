ビジターユニホームは2年で新デザインに

DeNAは13日、来年1月25日に年明け最初の球団公式イベント「横浜DeNAベイスターズ 2026初春の集い」を開催すると発表した。その突然の内容にファンは「新ビジターユニホーム!?」「わーい新ユニだ」とざわついている。

相川亮二新監督の下で戦うDeNAは、同イベントで来季のスローガンの発表や決意表明を行う。年男の石田裕太郎投手と度会隆輝外野手、DB.スターマンが登場し、新たなビジターユニホームを披露することも発表された。選手が試合で着用するデザインとファン向けの2パターンを展開するという。

DeNAは2023年にホーム用のユニホームを変更すると、2024年にはビジター用を刷新。さらに2025年にはホーム用を2年で新しいデザインにした。これでホームとビジターを交互にデザインを変え、4年連続で新ユニホームを披露する形となった。

このサプライズにファンも反応。SNSでは「しれっと新ビジターユニホームのお披露目って書いてる……！」「ビジターユニホーム、また変わるの？」「ライブのツアーTレベルでコロコロ変わるやん」「また買っちゃうじゃないか」「これ、ホームとビジターで2年ごとに変わるパターンじゃね？」「新ビジユニ、選手着用デザインとファン着用デザインの2パターンあるのか」「2パターンを展開が大変気になります」と早くも話題を集めている。（Full-Count編集部）