09Ç¯¹ß³Ê¤òÃÎ¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¡ÄÊÆÁÒ¹±µ®¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈJ2¾Â¡É¤Î¿¼¤µ¡Ö¤Þ¤¿¥¸¥§¥Õ¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
[12.13 J1¾º³ÊPO·è¾¡ ÀéÍÕ 1-0 ÆÁÅç ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡Åö»þ¤ÎJ2¹ß³Ê¤òÃÎ¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¡£¹ß³Ê»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿FWÊÆÁÒ¹±µ®¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¡£¤â¤¦¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿§¡¹Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¡¢ÀéÍÕ¤Ï½é¤á¤ÆJ2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë5ÅÙÍí¤à¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÔÂà¡£16Ç¯¤Î´ÖJ2¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÅö»þ¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤À¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2007Ç¯¤«¤é¥¸¥§¥Õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤¦¡£09Ç¯¤Î¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤¤¡¢14Ç¯¤«¤é19Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀéÍÕ¤ËÉüµ¢¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¾º³Ê¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤âÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÊÆÁÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¹ß³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ç¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯½Å°µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À®¤·¿ë¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£º£Æü¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹ß³Ê»þ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤òÈ³¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×(ÊÆÁÒ)¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡È¾Â¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸·¤·¤¤J2¥ê¡¼¥°¤À¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤â¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤âÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈJ2¤âËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¡È¾Â¡É¤Î¿¼¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËJ1¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤³¤½¤¹¤ë¤¬¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÂ¤é¤º¡£º£µ¨¤â¼«Æ°¾º³Ê¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¥¸¥§¥Õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¤À¤¬º£Ç¯¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¸¥§¥Õ¤ò(J1¤Ë)Ìá¤·¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¡×¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¸«¿´ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Ï¤â¤¦´°Á´¤ËÈ´¤±³Ì¾õÂÖ¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡J1¾º³Ê¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÁÒ¤ÏÀè½µ¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤òµó¤²¤¿¡£0-3¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡£ÊÆÁÒ¤â¼«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç17ºÐMFÉ±ÌîÀ¿¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç17ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ì¤Ç¥¸¥§¥Õ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬º£Æü¤âÌöÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥§¥Õ¤¬Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤¿37ºÐ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
