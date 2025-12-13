ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤ÎËâ½ÑÃµµáëý¡¢ABEMA¤ÇÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¿·ºîÅß¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ò2026Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÆîÌî³¤É÷¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤º¤«£µ¥ö·î¤ÇËâ½Ñ¤ò½¬½Ï¤·¤¿Å·ºÍËâ½Ñ»Õ¡¦¥¯¥Î¥ó¤¬¡ÈÉ¬¤ºËâ½Ñ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Î¥ó¤Î¶¯¤¤Ãµµæ¿´¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¤ÇËâ½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁí¹ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2022Ç¯£¸·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£2026Ç¯£±·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÎÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£2026Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¤ÇÂè£±ÏÃ¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Â³¤±¤ÆÂè£²ÏÃ¤òÃÏ¾åÇÈ£±½µ´ÖÀè¹ÔÊüÁ÷¡£°Ê¹ß¡¢Ëè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤ê¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÃÏ¾åÇÈ£±½µ´ÖÀè¹ÔÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷£±½µ´Ö¸å¤ÎËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±¹ï¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷²ó¤Î£±½µ´ÖÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ÊC¡ËÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÆîÌî³¤É÷¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤º¤«£µ¥ö·î¤ÇËâ½Ñ¤ò½¬½Ï¤·¤¿Å·ºÍËâ½Ñ»Õ¡¦¥¯¥Î¥ó¤¬¡ÈÉ¬¤ºËâ½Ñ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Î¥ó¤Î¶¯¤¤Ãµµæ¿´¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¤ÇËâ½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁí¹ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2022Ç¯£¸·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£2026Ç¯£±·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ÊC¡ËÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ