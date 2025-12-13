¶ÛµÞÆþ±¡¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¤Ï±³¡×¤Ï¥Ç¥Þ¡¡¡Ö³ê·Î¤Ç¤¹¤Í¡×µßµÞ¼Ö¼Ì¿¿¤Ç¾ÚÌÀ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¸¡Æ¤
¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¹â¹»À¸¤ÇËÁ¸±²È¤òÌ¾¾è¤ë¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê17¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿Í¿È»ö¸Î¤Ï¥Ç¥Þ¤È¤Î²²Â¬¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç6Æü¤ÎÄ«¡¢ÂÐ¹³¼ÖÀþ¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ËÍ¤¬¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤¬±³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Þ¤ò¿®¤¸¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÉáÃÊ¤«¤é±¢ËÅÏÀ¤È¤«¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©³ê·Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï8ÆüÌë¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç6Æü¤ÎÄ«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁö¹ÔÃæ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ê¼Ö¤¬¡ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èò¤±¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¥Ü¥ó¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö3ÉÃ´Ö¤°¤é¤¤°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë°Õ¼±¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢Æ¬¤¬¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·Ù»¡¤ÈµßµÞ¼Ö¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Áê¼êÂ¦¤Ï¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤³¤º¡¢¼Õºá¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¾ÅÝ»þ¤Ëº¸Éª¤äÉ¨¡¢¹ø¤Ê¤É¤òÉé½ý¤·¡ÖÁ´¿È¤¬ÄË¤¤¾õ¶·¡×¡£°¦¼Ö¤ÏÇÑ¼Ö¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£