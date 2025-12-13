¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè9ÏÃ¤ÇÈÈ¿Í¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡¡Ëè½µÅÚÍË21»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¥¿ー¥Üー¡áÈÈ¿ÍÀâ¤òÁí³ç¡¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬É½¸½¤¹¤ë¡ÈÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤µ¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤êÈÓ¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¬¥¯¥«¥ï¥µ¥¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤ÎÅÉÁõ²°¤ò·Ñ¤¤¤À°ì»ù¤ÎÉã¡¦¹âÌÚ¾¤ò´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¹âÌÚ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¤É¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±î¶¶±à»Ò¤ò¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè9ÏÃ¡£»Ä¤ëÉ¸Åª¤Ï¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤È¾®»³Î´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡£2¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÉÏ¤Á¤ã¤ó¡Ê¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¡¢¥«¥ó¥¿¥íー¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¡¢¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê¾¾°æÎèÆà¡Ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«ÀèÀ¸¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡Ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤ÈÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î13Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø½÷·Ý¿Í No.1 ·èÄêÀï THE W 2025¡ÙÊüÁ÷¤Î¤É¤³¤«¤ÇÈÈ¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPR¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ê´ØÅì¥íー¥«¥ë¤Î¤ß¤ÇÊüÁ÷¸å¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¤â¸ø³«)¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï11·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤ÎAVOD¡Ê¹¹ðÉÕ¤Æ°²èÇÛ¿®¡ËºÆÀ¸²ó¿ô¡Ê8Æü´ÖºÆÀ¸¡Ë¤¬340Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤ËTVer¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸¿ô¤Ï4244Ëü²ó¡Ê12·î10 Æü»þÅÀ¡£´ØÏ¢Æ°²è¤ò´Þ¤à¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¹ç·×ºÆÀ¸¿ô¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÊTVer Data Marketing Ä´¤Ù¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë