À¾Åç½¨½Ó¡¢±Ñ³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡Ö¿ä¤·¤¬¿ä¤·¤Î»î¹ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤Î¾Ð´éÂç¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¤¬12·î8Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«ー´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Thank you my friends!¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÀ¾Åç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¡£À¾Åç¤Ï¡Ö³ùÅÄÁª¼êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹FC½êÂ°¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê29¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤Î¾Ð´éÂç¹¥¤¡×¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤â¡¢³ùÅÄÁª¼ê¤âºÇ¹â¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¿ä¤·¤Î»î¹ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖJ¥êー¥°¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£