¡Ö»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Û¤ÉÏ¢È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ÎÀõ¤µ¡×¤¬°ìÈ¯¤Ç¥Ð¥ì¤ë¡ª
ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ä¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¥¼¥ó¡¦²ñµÄ¡¦»ñÎÁºîÀ®¡¦ÌÌÀÜ¡¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹Í¤¨¤ÎÀõ¤µ¤¬°ìÈ¯¤Ç¥Ð¥ì¤ëÍýÍ³
¡¡¸ÀÍÕ¤ÏÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¹Í¤¨È´¤¯¡×»ÑÀª¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ö»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Û¤É¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ö»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Û¤É¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢º£Æü¤ÎµÄÏÀ¤ÏËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î²ñµÄ¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î°Õ¸«¤äÃ¯¤«¤Î¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ËÜ¼Á¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Î¡ÖÄêµÁ¡×¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤òÈÝÄê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¡ÖËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÈÝÄê¤Ç¤¤ë¡£ÄêµÁ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÝÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤äº¬µò¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¼¨¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤ä¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£ÄêµÁ¤ÏÛ£Ëæ¤À¤·¡¢ÍýÍ³¤äº¬µò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ÂÂÎ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤É¤¦¤Ë¤âÈ¿ÏÀ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÍýÍ³¤äº¬µò¤Ê¤É¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÁê¼ê¤«¤éÈ¿ÏÀ¤â¼õ¤±¤Ê¤¤ÌµÅ¨¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ö»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¹Í¤¨¤º¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤À¤È¤Þ¤ï¤ê¤«¤é»×¤ï¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤Î¾Ú¤À¡£
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡¢ÍýÍ³¤äº¬µò¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£Û£Ëæ¤Ç¼ÂÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ¯¤«¤ËÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Í¤¨¤¿¤êÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äº¬µò¤ò¹Í¤¨¤Æ¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ä¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²þÁ±¤äÌäÂê²ò·è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ä¤Þ¤ï¤ê¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²þÁ±¤äÌäÂê²ò·è¤ÎÂç»ö¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¸À¤¦¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤äº¬µò¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¸À¸ì²½¤·¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿ÍýÍ³¤äº¬µò¤òÁê¼ê¤ä¤Þ¤ï¤ê¤Ë¶¦Í¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢°ì½ï¤ËµÄÏÀ¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²þÁ±¤äÌäÂê²ò·è¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤«¤¬¸ÀÍÕ¡¢¤µ¤ì¤É¸ÀÍÕ¡£ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¹Í¤¨È´¤¯¡×»ÑÀª¤Þ¤ÇÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
