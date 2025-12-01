¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¡¡ºå¿À¤Çº£µ¨6¾¡¡¢¥ê¡¼¥°V¹×¸¥¤â¼«Í³·ÀÌó¡¡»ÄÎ±Ë¾¤àºå¿À¤Ê¤ÉNPBÂ¾µåÃÄ¤ËÃÇ¤ê
¡¡ºå¿À¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿À¤â»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ëºå¿À¤ò´Þ¤á¤¿NPBÂ¾µåÃÄ¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°ÜÀÒÀè¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦39¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£90²ó⅔¤ÎÅêµå²ó¤ò¾å²ó¤ë113Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢11¡¦22¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤â¸Ø¤Ã¤¿¡£6·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¡¢ºå¿À¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤º¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤ÆºßÀÒ3Ç¯´Ö¤Ç38¾¡¤òµó¤²¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬ÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤Æ¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÄÌ»»76¾¡¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤â¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µî½¢¤ÏÎ®Æ°Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÎ®½Ð¤ËÈ÷¤¨¡¢½õ¤Ã¿Í¤ÎÊä¶¯¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÌ£Á´¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤ÏÍèµ¨¤«¤éÆüËÜÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤È½ù¼ãô¦¤é¤ò²Ã¤¨¡¢½ÀÆð¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£