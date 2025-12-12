¥É·³212²¯±ß±¦ÏÓ¤¬Êü½Ð´íµ¡¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡µåÃÄ¤Î»×ÏÇ¡ÄÊÆµ¼Ô¤¬µó¤²¤¿¡ÈCY¾Þº¸ÏÓ¡É¤ÎÂ¸ºß
¡ÖESPN¡×µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±¶É¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊü½Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢µåÃÄ¤Î»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼èºà¤·¤¿¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤ÎÏÃÂê¡Ê¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊü½Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤Èµ»ö¤Ç¸ÀµÚ¡£¡Ö·ÀÌó¤Ï¤¢¤È2Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯5600Ëü±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2028Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó46²¯7800Ëü±ß¡Ë¤«¡¢Áª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó2160Ëü¥É¥ë¡ÊÌó33²¯6800Ëü±ß¡Ë¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢5Ç¯1²¯3650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó212²¯8600Ëü±ß¡Ë·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡ÖÅêµå¤Î¼Á¤Ï¶È³¦´´Éô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê·ÀÌó¤ò°ú¤·Ñ¤°¡Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿2024Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨3.37¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¤Î¡È²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼°ÜÀÒ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Î»×ÏÇ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡ËÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤¬¡¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ë¤½¤ì¤è¤ê¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ê´û¤Ë¡Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ê¥Ù¥ê¡¼µ¼Ô¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ÀµÚ¡£¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥¸¥ª¶É¡ÖAM570 LA Sports¡×¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¡ÈºÇ¶¯¼é¸î¿À¡É¤ËÂ³¤¯ÂçÊªÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë