柏が百年構想リーグで着用するユニフォームをお披露目

柏レイソルは12月7日、2月からスタートする明治安田J1百年構想リーグに向けて新ユニフォームデザインを発表した。

SNSでは「2ndが人気出そう」「縦線は珍しい」など注目を集めている。

半年間着用される新ユニフォームのコンセプトは「伝統と調和」。ヨネックス製の1stユニフォームは黄色がベースカラーとなり、中央には3本の黒色ラインが際立つデザインに。2ndユニフォームは黒色がベースカラーで、中央に3本の黄色ラインがデザインされた。3本のラインは「サポーター」「選手」「クラブ」を示す。

GKユニフォームは、グレー色、緑色、紺色の3色。それぞれフィールドプレーヤー同様に3本の白色ラインがアクセントになっている。今季とはガラッと変わった印象の新ユニフォームには「2ndが人気出そう」「縦線は珍しい」「黒のアウェイユニかっこいいな」「めっちゃ好みなデザイン！」「黒黄の組み合わせもカッコいい！」「ビジャレアルのユニフォームみたい」などコメントが寄せられ、今季躍進したチームへの期待感が高まり始めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）