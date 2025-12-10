「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

滝沢さんは「乾燥剤は濡らすと発熱するものがあります」と投稿。









乾燥剤のごみの分別が地域ごとに違うことから、「乾燥剤が可燃ごみの地域はポリ袋に入れて出すとその危険性を防ぐことができます」「不燃ごみの地域はそのまま捨てて大丈夫です」と呼びかけました。









また、石灰系の乾燥剤は中身が土壌改良に使えることや、自身が手がける「マシンガンズ記念館」で「乾燥剤の回収も始めます」と新たな取り組みも発表しています。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。







