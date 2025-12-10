歌手浜崎あゆみ（47）が10日までにインスタグラムを更新。来年1月10日にマカオで予定していた、アジアツアーのファイナル公演を中止すると発表したことをめぐり、ファンにメッセージを送った。

浜崎はストーリーズにアップした直筆署名入りの書面で中止に至った経緯を説明。「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております」と、心境をつづった。

その後の更新で、「わたしのことはどうか心配しないで下さい！」と呼びかけ、「一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDLを素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです」と年末のカウントダウンライブへの意気込みをつづった。

続けて「それより、TA間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと、それだけは本当に強く思います」と“TeamAyu”のファンたちに向けて呼びかけるとともに、カウントダウンライブに訪れる中国のファンからのエールに対し「私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます」とつづった。

浜崎は11月28日、翌29日に行われる予定だったアジアツアー上海公演でも、中止を発表していた。