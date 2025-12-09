Suicaのペンギンは全国的な人気

「乗りものニュース」では、2025年11月25日（火）から12月4日（木）にかけて読者アンケートを実施し、好きな交通系ICカードのキャラクターについて意見を募集しました。

【あなたの推しは？】これが人気の交通系ICキャラクターです（画像）

最も票を集めたのは「Suica」のペンギンで121票（41.7％）でした。続いて「ICOCA」のイコちゃんが70票（24.1％）で第2位、「KITACA」のエゾモモンガが34票（11.7％）で第3位という結果になりました。

4位以下は次の通りです。

第4位・15票（5.2％）：フェレット（nimoca）

第5位・9票（3.1％）：manacaのキャラクター

第6位・7票（2.4％）：PASMOのロボット、ヒヨコ（TOICA）

第8位・3票（1％）：ことちゃん（IruCa）

第9位・2票（0.7％）：イクスカすずめ（icsca）

第10位・1票（0.3％）：カエルくん（SUGOCA）、くまぴー（PASPY）、くまモン（くまモンのIC CARD）、すまいるえきちゃん（SHIKOKU ICOCA）、スルッとちゃん（スルッとKANSAI）、フェレット（nimoca）、ぴたまる（PiTaPa）

「東日本在住でずっとSuicaを利用して見慣れているから」（10代・男性・首都圏在住・Suicaのペンギン）

「キャラクターに珍しいカモノハシをつかっているから」（30代・男性・近畿在住・イコちゃん）

「北海道らしく、目がぱっちりしていて、かわいいから」（10代・男性・首都圏在住・エゾモモンガ）

Suica（JR東日本）のペンギンは全国的に圧倒的な支持を集めました。「グッズや限定の駅弁を買いました」（50代・女性・首都圏在住）など、多彩なグッズ展開がされている点も人気の理由です。

関西を中心に絶大な支持を受けているのは、ICOCA（JR西日本）のイコちゃんです。「万博記念ICOCAを買った」（50代・男性・近畿在住）との声もあり、今年開催された大阪・関西万博とのコラボが好評だったことがうかがえます。

また、「北海道らしさが感じられる」（30代・男性・首都圏在住）と評価されたのは、Kitaca（JR北海道）のエゾモモンガです。「北海道の修学旅行の自由行動で、1人だけKitacaを買いに札幌駅へ行った」（10代・男性・中国四国在住）というエピソードもありました。

さらに「出張時に全国の交通系ICカードをゲットしコレクションしています」（60代・男性・首都圏在住）と、交通系ICカードコレクターも存在するようです。

●アンケート実施概要

・調査機期間：2025年11月25日（火）12時ごろから12月4日（木）12時ごろまで

・調査方法：Googleフォームを利用しての調査

・対象：「乗りものニュース」のSNS（Twitter、Facebook）のフォロワーなど

・有効回答数：290