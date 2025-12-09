メーガン妃が米ロサンゼルスのデパートから「今年の悪役」に指名され、同店のオーナーらは妃を「モンテシトのディーバ」とも呼んでいる。英紙デーリー・メールが８日、報じた。

メーガン妃は高級デパート「キットソン」の痛烈なクリスマス・ウィンドウ・ディスプレイの一部として「ホリデー・フェイク・クライスト」の悪役ギャラリーに登場した。

ビバリーヒルズとウェストハリウッドの間に位置するロバートソン大通りの大規模な同店は、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサム、ジョージ・クルーニー、ケイティ・ペリーとともにメーガンを２０２５年の悪役の１人に指名している。

「キットソン」のいわゆる「ホリデー偽善ウィンドウ・ディスプレイ」は、２０２０年に始まって以来、ロサンゼルスで有名になった。

今年はメーガン妃がこのリストに名を連ね、彼女と他の著名人はサンタ帽をかぶって滑稽に見えるように作られ、雑誌の表紙を模したモデルとして展示されている。

メーガン妃の写真には、妃とヘンリー王子が「アメリカ人に嫌われている」という理由で「学校で一番人気のない生徒」とレッテルを貼られたという見出しが掲載されている。

もうひとつは、メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」ジャムがカリフォルニア州の自宅から２０００マイル離もれた工場で作られていることに関するもので、もうひとつは、メーガン妃がモンテシトのファーマーズマーケットにペットを連れて行ったことで「犬禁止」のルールを無視したと主張している。

また、メーガン妃がたった１人の人間がいた部屋に王族のように紹介された様子を明かした最近のハーパーズバザー誌の特集記事への言及も見られた。

さらにはメーガン妃が「王室の地位を手放さない」ため偽善者であると主張する中傷的な見出しもあった。

店のショーウィンドウにはメーガン妃の隣人であるケイティ・ペリーも並んでいるが、彼女の表紙は主に彼女の新しいパートナーであるジャスティン・トルドーについてのものとなっている。

メーガン妃の米国での不人気は以前から続いていたが、これも「有名税」ということか。