え、これが15分で⁉味しみ、鶏肉はホロホロ『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』

寒さが増す日は、とにかくあったかい一皿が欲しくなる。でも、平日はバタバタして時間がない……。そんなときの味方が『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』。

焼いた鶏肉を黒酢でさっと煮るだけなのに、しっかり濃厚。半熟卵の黄身がとろ〜り絡んだ瞬間、思わず「最高！」と言いたくなるはず。完成までたったの15分です！

『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』のレシピ

材料（2人分）

鶏スペアリブ……10本

青梗菜……1株

しょうがの薄切り（皮つき）……2枚

ねぎの青い部分……1本分

半熟ゆで卵※……3個

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ2

〈煮汁〉

水……1と1/2カップ

砂糖……大さじ1と1/2

酒……大さじ1と1/2

黒酢……大さじ2と1/2

しょうゆ……大さじ1

※酢大さじ1、塩少々を加えた熱湯で、卵（常温）を6分ゆでたもの。

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

青梗菜は長さを半分に切り、茎は6等分のくし形に切る。スペアリブはしょうゆをまぶす。

（2）スペアリブを焼く

フライパンにごま油を中火で熱し、スペアリブを入れる。ときどきころがしながら、こんがりとするまで3分ほど焼く。

（3）煮る

しょうが、ねぎと煮汁の材料を加えて強めの中火にし、煮立ってから9分ほど煮る。青梗菜とゆで卵を加え、煮汁をスプーンでかけながら、さらに3分煮る。

おいしく作るコツ

鶏肉をときどき返しながら煮ると、さらに味のなじみがよくなる＆こっくり色よく仕上がりますよ〜！

すぐに作れて、白いご飯にもぴったり！ 忙しい日の食卓こそ、あったかい時短煮込みでほっとひと息つけますように。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）