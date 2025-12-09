え、これが15分で⁉味しみ、鶏肉はホロホロ『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』
寒さが増す日は、とにかくあったかい一皿が欲しくなる。でも、平日はバタバタして時間がない……。そんなときの味方が『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』。
焼いた鶏肉を黒酢でさっと煮るだけなのに、しっかり濃厚。半熟卵の黄身がとろ〜り絡んだ瞬間、思わず「最高！」と言いたくなるはず。完成までたったの15分です！
『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』のレシピ
材料（2人分）
鶏スペアリブ……10本
青梗菜……1株
しょうがの薄切り（皮つき）……2枚
ねぎの青い部分……1本分
半熟ゆで卵※……3個
しょうゆ……小さじ1
ごま油……小さじ2
〈煮汁〉
水……1と1/2カップ
砂糖……大さじ1と1/2
酒……大さじ1と1/2
黒酢……大さじ2と1/2
しょうゆ……大さじ1
※酢大さじ1、塩少々を加えた熱湯で、卵（常温）を6分ゆでたもの。
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
青梗菜は長さを半分に切り、茎は6等分のくし形に切る。スペアリブはしょうゆをまぶす。
（2）スペアリブを焼く
フライパンにごま油を中火で熱し、スペアリブを入れる。ときどきころがしながら、こんがりとするまで3分ほど焼く。
（3）煮る
しょうが、ねぎと煮汁の材料を加えて強めの中火にし、煮立ってから9分ほど煮る。青梗菜とゆで卵を加え、煮汁をスプーンでかけながら、さらに3分煮る。
おいしく作るコツ
鶏肉をときどき返しながら煮ると、さらに味のなじみがよくなる＆こっくり色よく仕上がりますよ〜！
すぐに作れて、白いご飯にもぴったり！ 忙しい日の食卓こそ、あったかい時短煮込みでほっとひと息つけますように。
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。