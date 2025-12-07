◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)

フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、佐藤駿選手が自己ベスト更新する292.08点で3位に入りました。

直前には、アメリカのイリア・マリニン選手が4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。世界最高得点の238.24点をたたき出します。

佐藤選手は「別の競技をしているのかなって次元が違うなって、ものすごい点数で」と苦笑い。それでも「イリア選手の点数が聞こえてきてから一気に緊張が高まっていたんですけれど、その緊張を力に変えることができた」と振り返ります。

フリーでは194.02点と自己最高得点。成長した部分について「気持ちの面で成長。昨シーズンに世界選手権を経験してからメンタル面がすごい強くなったと思う。今回もものすごい緊張してしまったんですけれど、普段だったら萎縮して冒頭のルッツで転倒してしまっていた。しっかりとノーミスの演技ができたのは大きいかなと思います」と語り、「(マリニンは)ここから先少しでも目標とするべき選手でもあるので、自分も4回転の種類や質を上げていきたい」と力を込めました。

男子はショートで3位だったマリニン選手が逆転で優勝。鍵山優真選手が300点超えのスコアで2位に入り、佐藤選手とともに日本勢2人が表彰台に入りました。

▽結果

1位 イリア・マリニン(アメリカ)

332.29 SP:94.05/FS:238.24

2位 鍵山優真(日本)

302.41 SP:108.77/FS:193.64

3位 佐藤駿(日本)292.08 SP:98.06/FS:194.02