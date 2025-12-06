ティーンを中心に人気を誇る“おひなさま”こと長浜広奈が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。“網タイツ×ルーズソックス”という個性的なコーデに視線が集まった。

【映像】網タイツ×ルーズソックスのおひなさま（全身姿も）

「1st FASHION SHOW STAGE」の「moment+」ブロックに登場した長浜はチェスターコートにミニスカート、そしてルーズソックスを合わせたコーディネートでランウェイに登場。網タイツがアクセントを加えていた。

普段はニコニコと愛想の良い長浜だが、この日のランウェイでは笑顔を封印。そんな中でもコメント欄は「おひなだ！」「待ってた！」「おひなさま！」「可愛すぎ！」「ルーズソックスかわいい！」など大きな盛り上がりを見せていた。

長浜は2008年6月19日生まれの東京都出身。ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』マクタン編、ハロン編、そして夏休み編2025に参加。「おひなさま」の愛称で可愛いらしいビジュアルと天真爛漫な姿で視聴者の心をつかんだ。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）