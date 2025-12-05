»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¤Ç¡Ä´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢°ÂÅÈ¡ÖÄ¶Ï¯Êó¡×¡¡ÂçÃ«¡õ»³ËÜ¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î½Ð¾ì¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÄ¶Ï¯Êó¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÎºÇ¿·²ó¤¬5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»³ËÜ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÍ³¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢²áµî2Ç¯´Ö¡¢Í³¿¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Ê¤¤¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅÐÈÄ¤Ï¤»¤º¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ê¤é¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ËÄ¶Ï¯Êó¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î²øÊª¡¦»³ËÜ¡¢WBC´Ú¹ñÀï·ç¾ì³Î¼Â¡ÜÂçÃ«¤âÂÇ¼ÔÀìÇ¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤¿¡£2006Ç¯¤ä2009Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ÂÎÏº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ï2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀï¤Ë¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯10Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î3·î9Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬½Ð¾ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»³ËÜ¤È¤ÎÂÐÀï²óÈò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂç´î¤Ó¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°ì±þ°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë