忙しい毎日、「パパッとおいしい料理をつくりたい…」というときに頼れるのが、簡単・早い・うまいの三拍子そろった“ワンパンパスタ”。フライパンひとつで調理が完結、洗い物も工程も最小限なのにしっかりおいしいのが魅力です。そんなワンパンパスタレシピを日々発信する人気インフルエンサー・かずきさんに、1皿で満足度大な「豚バラとホウレンソウのトマトパスタ」を教えてもらいました。

※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

トマトソースは不要！ワンパンでつくれる食べ応え満点のトマトパスタ

豚肉が入った食べ応えのあるパスタ。冷凍野菜のホウレンソウを使えば、焦って使い切る必要がないので、ひとりや2人暮らしの人にオススメです。トマト缶にトマトケチャップを加えることで、わざわざトマトソースをつくらなくても手軽に奥深い味わいを再現できます！

●豚バラとホウレンソウのトマトパスタ

【材料（1人分）】

スパゲッティ（1.4mm） 100g

豚バラ薄切り肉（5cm長さに切る） 70〜80g

ホウレンソウ（冷凍） 20g

カットトマト（缶詰、またはパック） 60g

トマトケチャップ 大さじ1

オリーブオイル 大さじ1

ニンニク（薄切り） 1かけ※チューブなら2cm

A［水300〜350mL 顆粒鶏ガラスープの素小さじ1 塩小さじ1/4］

B［粉チーズ大さじ1 オリーブオイル小さじ2］

粗びき黒コショウ、粉チーズ（各好みで） 各適量



【つくり方】

（1） フライパンにオリーブオイル､豚肉を入れて中火にかける。2〜3分焼いたらニンニクを加え、1分ほど炒めたらカットトマト、ケチャップを加えて2〜3分加熱する。

（2） Aを加え、煮立ったらスパゲッティを加え、ときどき混ぜながら袋の表示時間通りにゆでる。ホウレンソウを加え、さらに1分ゆでる。

（3） お玉1杯分ほどの水分を残して火を止める。Bを加えて全体を混ぜる。器に盛り、粗びき黒コショウ、粉チーズをふる。