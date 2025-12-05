フライパンひとつで完結「豚バラとほうれん草のトマトパスタ」レシピ。冷凍や缶詰活用で簡単、おいしい
忙しい毎日、「パパッとおいしい料理をつくりたい…」というときに頼れるのが、簡単・早い・うまいの三拍子そろった“ワンパンパスタ”。フライパンひとつで調理が完結、洗い物も工程も最小限なのにしっかりおいしいのが魅力です。そんなワンパンパスタレシピを日々発信する人気インフルエンサー・かずきさんに、1皿で満足度大な「豚バラとホウレンソウのトマトパスタ」を教えてもらいました。
※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています
トマトソースは不要！ワンパンでつくれる食べ応え満点のトマトパスタ
豚肉が入った食べ応えのあるパスタ。冷凍野菜のホウレンソウを使えば、焦って使い切る必要がないので、ひとりや2人暮らしの人にオススメです。トマト缶にトマトケチャップを加えることで、わざわざトマトソースをつくらなくても手軽に奥深い味わいを再現できます！
●豚バラとホウレンソウのトマトパスタ
【材料（1人分）】
スパゲッティ（1.4mm） 100g
豚バラ薄切り肉（5cm長さに切る） 70〜80g
ホウレンソウ（冷凍） 20g
カットトマト（缶詰、またはパック） 60g
トマトケチャップ 大さじ1
オリーブオイル 大さじ1
ニンニク（薄切り） 1かけ※チューブなら2cm
A［水300〜350mL 顆粒鶏ガラスープの素小さじ1 塩小さじ1/4］
B［粉チーズ大さじ1 オリーブオイル小さじ2］
粗びき黒コショウ、粉チーズ（各好みで） 各適量
【つくり方】
（1） フライパンにオリーブオイル､豚肉を入れて中火にかける。2〜3分焼いたらニンニクを加え、1分ほど炒めたらカットトマト、ケチャップを加えて2〜3分加熱する。
（2） Aを加え、煮立ったらスパゲッティを加え、ときどき混ぜながら袋の表示時間通りにゆでる。ホウレンソウを加え、さらに1分ゆでる。
（3） お玉1杯分ほどの水分を残して火を止める。Bを加えて全体を混ぜる。器に盛り、粗びき黒コショウ、粉チーズをふる。