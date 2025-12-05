Creepy Nutsが“2025年に世界で最も聴かれた日本の楽曲”「オトノケ」の東京ドーム公演ライブ映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Creepy Nutsが、2025年世界で最も聴かれた日本の楽曲となった自身のシングル「オトノケ」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■「オトノケ」はSpotifyが発表した年間ランキングでも「海外で再生された国内楽曲」の1位に選出

Creepy Nutsの「オトノケ」は、12月5日にアナウンスされた、Billboard JAPAN が発表した年間ランキングで「世界で最も聴かれた日本の楽曲」「Global Japan Songs Excl. Japan 2025」で、2024年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き1位を獲得。さらに、同ランキングの2位にも「Bling-Bang-Bang-Born」が選出され、Creepy Nutsがトップ2を独占する快挙を達成したことで、グローバル規模での圧倒的支持を裏付ける結果となった。

なお「オトノケ」は、12月4日にSpotifyが発表した年間ランキングでも「海外で再生された国内楽曲」にて2024年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き1位に選出されている。

「オトノケ」は2024年にTVアニメ『ダンダダン』オープニングテーマとしてリリースされ、国内のチャートを席巻するとともに、アジア・北米・欧州を中心に世界的なストリーミング数を獲得。日本発ヒップホップの新たな到達点として高い評価を受けている。

今回公開された映像は、2025年2月に開催した自身初の東京ドーム公演のライブ。5万人の観客を魅了した迫力のパフォーマンスと会場の熱量をそのまま捉えた映像となっている。なお、ドーム公演のフルサイズは、現在Amazonプライムビデオでも視聴することが可能となっている。

7月には最新曲「Mirage」がBillboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」で初登場首位を獲得。同週のチャートで「オトノケ」が2位、「Bling-Bang-Bang-Born」が3位に並び、日本人アーティストとして史上初のトップ3独占を達成。国内のみならず、世界中でCreepy Nutsの名を知らしめる象徴的な出来事となった。

Creepy Nutsは、2025年2月にアルバム『LEGION』のリリースとともに東京ドーム公演を開催。5月からは最大規模の国内ツアーに加えて、10月より初のアジアツアーを開催、さらに、2026年4月にはアメリカで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演も決定しており、ますます活動のステージを拡げている。

■リリース情報

2024.12.11 ON SALE

SINGLE「オトノケ」

2025.03.12 ON SALE

ALBUM『LEGION』

■関連サイト

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/