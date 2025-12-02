きれい見えも体型カバーも叶う！【ワークマン】コスパ最強♡「楽ちんパンツ」

大人世代のおしゃれでは、きれい見えや体型カバーは重要なポイントのひとつ。カチッと決まるアイテムもいいけれど、毎日のコーデは無理なくオシャレを楽しみたい。そんな人の頼りになりそうなのが【ワークマン】の「楽ちんパンツ」です。センタープレスや立体タックなど、上品な見た目を保ちつつラフに過ごせる工夫がギュッと詰まっています。

センターラインが効いた裏起毛トラックパンツ

【ワークマン】「レディースパイルレトロトラックパンツ」\1,900（税込）

ウエストゴムとドローコードの設計で、スポッと楽ちんに穿けそうなトラックパンツ。表情のあるパイル素材が、コーデに奥行きをプラスしてくれる1本です。ゆったりフォルムでリラックス感がありながら、センタープリーツ入りできれいめコーデにも馴染みそうなのがGOOD。裏起毛素材に保温機能つきだから、冬の寒い日にも頼れる存在になるはず。

テーパード型でスッキリ決まる防汚パンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスダンボールスラックス」\1,780（税込）

滑らかなダンボールニット素材に、立体タック入りでスマート見えが狙えるテーパードパンツ。ウエストはボタンレスかつゴムの設計になっていて、楽ちんに穿けそうなのが魅力です。防汚や撥水の機能が付いているから、アクティブなお出かけシーンでも着回せそう。太ももまわりをカバーしたい人に、特におすすめしたい1本です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M