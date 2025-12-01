¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¥º¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¥Ï¥í¤Î¥°¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ª¥Þ¥±¤ÏMS¤ÎPVC¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤è¤ê¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX ¥°¥ß(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¥°¥ß)(12¸ÄÆþ)¡×(4,620±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX ¥°¥ß(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¥°¥ß)(12¸ÄÆþ)¡×(4,620±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¥º¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¥Ï¥í¤¬¥°¥ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Ì£¤Ï¥°¥ì¡¼¥×Ì£¤Ç¡¢¥ª¥Þ¥±¤ÏºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿MS¤òPVCÀ½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Ìó47Ð(¢¨¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤Î¤ß°ì²ó¤êÂç¤¤¤Ìó52Ð)¤ÎÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢(Á´9¼ï¡¿¤¦¤Á¥ì¥¢1¼ï)¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
