グラスノーに電撃トレード案が浮上、契約は2028年まで

ドジャースのタイラー・グラスノー投手に電撃トレード案が浮上している。2023年オフに結んだ5年総額1億3656万ドル（約212億6600万円）は2028年まで残っているが……。一部ファンからは拒否反応まで出ている。

32歳のグラスノーは今季18試合登板で4勝3敗、防御率3.19をマークした。ポストシーズンでは勝ち負けつかずも21回1/3を投げて防御率1.69と好投。世界一連覇に貢献した。

身長203センチの長身から繰り出す角度のある投球は大きな魅力だが、悩みの種はシーズンを通して活躍できていないこと。今季は4月28日から右肩の炎症で約2か月半、戦線離脱した。

2026年から2028年まで年俸3000万ドル（約46億7300万円）と高額だ。それでも、ファンからは「彼らがそうするとは思えない」「Oh no グラスノーはやめて」「クレイジーだ」「馬鹿げている」「黙れ」「笑 現実にはならない」「ヨシノブ以外ではグラスノーがプレーオフで最高の先発投手だった」。グラスノーのトレード放出案に拒否反応を示すファンが続出している。（Full-Count編集部）