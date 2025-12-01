ÂçÃ«½Ð¾ìÌÀ¸À¤Ç¡ÄÁê¼¡¤°WBC¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¡¡3Ëü±ß¢ª55Ëü±ß¤Ç½ÐÉÊ¡¢Æþ¾ìµñÈÝ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»×¤ï¤Ì±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅ¾Çä²Á³Ê¤¬¹âÆ¡£¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï55Ëü±ß¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢28Æü¤ÎMastercard²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Ï³«»Ï¿ôÊ¬¤Ç1»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤Á¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¼ê¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹â³ÛÅ¾Çä¤¬Â¿¿ô¡£Äê²Á7000±ß¤Î³°Ìî»ØÄêÀÊ¤¬15Ëü±ß¡¢Äê²Á3Ëü4000±ß¤Î»ØÄêÀÊSSS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï55Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤ÎÂç²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢ËÜ·ô¤òÍ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£Í½þ¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë