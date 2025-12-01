SNSで355万回以上表示され、話題になっている投稿を発見しました！投稿の内容は、猫ちゃんが『独特すぎる食べ方』をしているときのもの。「アグレッシブご飯もぐもぐで最高です！」「見た瞬間吹き出しましたw」など、思わず笑ってしまった人たちからのコメントが集まっています。

【動画：並んでご飯を食べていた猫たち→1匹が『すごい体勢』で…まさかの光景】

いつも並んでごはんを食べる猫たち

X（旧Twitter）アカウント「べじたりあん。」に投稿されたのは、5匹の猫たちがずらりと並んでごはんを食べる様子。ごはんはそれぞれ上がオープンになっているプラスチックケースが用意され、自分のごはんに集中できるパーソナルスタイルになっているそうです。

そのため、5匹の間にはそれぞれ仕切りがある状態とのこと。普段は、それぞれが自分のスペースにすっぽり入ってごはんを食べるそうです。ところがこの日、いつもとは違う食べ方を披露した子がいたといいます。

食べにくいのでは…？

ずらりと並んで食べる猫たちのなかで異彩を放っていたのは、縞模様が可愛い「はらみくん」。なんと、仕切りの上に後ろ足をのせた状態でごはんを食べていたのだそう！前足は下についているため、おしりが高く上がった姿勢になっていたようです。

実はこの日、はらみくんは仕切りの上でごはんを待っていたとのこと。待ちに待ったごはんが配膳され、急いで食べたくて後ろ足を仕切りの上に残したまま食べ始めてしまったのではないか…と、飼い主さんは考えているそうです。

少しずつ移動

最初は両脇の仕切りに足をのせるカエルのようなスタイルでしたが、じわじわと左足を移動。はらみくんから見て右側の仕切りに両足をのせたそうです。足を広げて食べるのはお行儀がよくないと思ったのかもしれません。

ある程度食べ終わると、今度は前足も仕切りの上にのせ、お食事中の仲間を見下ろす姿勢に…。みんながしっかり食べていることを確認すると（？）、仕切りから下りて去っていったそうです。不思議な体勢でもおなかいっぱいになったようで、よかったです！

SNSでは、はらみくんの食べ方だけでなく、飼い主さんが用意した仕切りも注目されました。「みんなで一列に並んでごはんを食べる猫めっちゃ良いですね」「このセパレート方式すごいですね！」などのコメントも。真似をする多頭飼いさんが増えるかもしれませんね。

Xアカウント「べじたりあん。」では、はらみくん、かるびくん、つくねくん、もつちゃん、らむちゃん、りぶちゃんたちの『おにくにゃんず』の仲睦まじい様子が見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「べじたりあん。」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。