「その発想なかった」120,000人絶賛！夫の大学院合格で妻が密かに狙っていた「最大の特典」に全夫婦が納得【ママリ】

夫が大学院に合格！「おわかりですね？」妻が喜んだ特典に12万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、さと(@leschenaultia)さんの投稿です。さとさんの夫は大学院に受かり、社会人兼学生となりました。夫が合格したのはもちろんのこと、他の理由でも大喜びしているようで…

そういえば先日

夫が大学院に受かったんですよ。

家の中に晴れて社会人兼学生がいるわけです。

どういうことかおわかりですね？



学割だァァァアアァァァアアアアア！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！(ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ

大学院に合格されたそうで、素晴らしいですね。学生になられたことで、自動的に学割サービスが受けれるようになった夫。妻としてもうれしいことですよね。



学生だけが利用できるサービスの学生割引。交通機関や映画館、文具の購入など、さまざまな分野で通常の料金よりも安く利用することができます。



この投稿には「堂々と使ってください！」「学割バンザイ」「お得な生活ヒャッホーウ」などのリプライが寄せられています。また、同じ社会人兼学生の方は、この投稿を見て学割に気づきましたという声も上がっていました。



さとさんは、携帯電話やソフトウェアなどの購入にも使えたらうれしいと言います。学割は学生の特権。学割をうまく使って、学生生活を楽しんでほしいですね。

尊い！中華店に居た赤ちゃん連れ夫婦に4万いいね

ご紹介するのはうさぎのみみちゃん(@usagitoseino)さんが見かけた夫婦のエピソードです。子連れでの外食は気を遣いますし、ゆっくり食べれるようにテイクアウトにしているという方もいるかもしれません。しかし、お店でしか食べられない料理もありますし、できたてをお店で食べられたら最高ですよね。



赤ちゃんを抱っこし「チャーハンにする」と言うママにパパがかけた言葉に思わずグッとくるエピソードです。

さっき入った街中華で隣が赤ちゃん連れのご夫婦でね、最初は奥様が抱っこしてて、チャーハンにするって言ってたんだけど、旦那様がすかさず赤ちゃんの抱っこ代わって「朝にここのラーメン食べたいって言ってたじゃん!ごめんね抱っこしたままだと両手使えないのに!!好きなの食べようよ!!俺チャーハン食べたかったし!」って言って、奥様が嬉しそうにラーメンとチャーハン頼んでた。

食べてる最中も旦那さんは赤ちゃんにボーロとか上げながら片手でチャーハン食べるんだけど、時々旦那さんが食べづらそうな時は奥さんがあーんしてあげててよかった。ずっと見てられる。

「ラーメンが食べたい」と思いながらも、赤ちゃんを抱っこしながらでは食べにくいため、チャーハンを注文しようしたママ。それを見たパパは「好きなの食べようよ」と声をかけ、赤ちゃんの抱っこを交代しました。そして、自分はチャーハンを食べていたというのです。



外食先で食べたい物を我慢しているママの気持ちに、パパが自ら気付いてくれたことがうれしいですよね。「ラーメンを食べたいと言っていた」と、覚えていてくれたこともうれしいでしょう。そして、パパが食べにくそうな時はママが手を貸しているという思いやりも素敵です。



この投稿に「平和」や「良きパートナー」「微笑ましい」といったリプライがついていました。夫婦だから当たり前ではなく、感謝の気持ちを忘れずに相手のことをよく見てサポートすることが大事ですね。すてきな夫婦の在り方に、心がほっこり温まるエピソードです。

「疲れた日に使いなさい」母に渡された箱→3か月後に開封した結果に7万いいね

ご紹介するのは、たびれこ⚡️(@tabbyrecords123)さんの投稿したエピソードです。この日まで開けないで・見ないで、と言われたものはつい気になってしまうものですよね。待つ時間が長いほど、早く開けたくなるものです。



たびれこ⚡️さんは、昔から頑丈だというお母様から、3ヶ月前に「すっごく疲れた日に使いなさい」と、あるものを渡されたそうです。そしてついに、その日を迎えたとのこと。

3ヶ月前、母に「すっごく疲れた日に使いなさい」と渡されて今夜遂に開けた

母は昔から頑丈な人なのでバブ1個で大抵のことは何とかなると思ってる

なんと中に入っていたのは「バブ」が1個！お母様の愛らしい人柄が伝わってきて、思わずクスッと笑ってしまいます。この投稿には「わが家の母もバブに対する信頼があつくて、この世の全ての疲れ・不調に効くと思っているから"バブ信仰"って呼んでいる」など、ユニークな共感コメントが多数寄せられていました。



お風呂にゆっくり浸かるのは、心身をリラックスさせるための大切な時間。頑丈なお母様なりに、たびれこさんのことを気遣ってくれたのですね。人それぞれ、「疲れた時にはコレ！」と思い浮かべるものが違うことに、思わず心が和む素敵な投稿でした。



投稿者・たびれこさんは現在、ウルトラジャンプにて「ベイビー車中ハッカーズ」を連載中。車でつながる、とびっきりワクワクする車中泊ガールズストーリーです。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）